استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن استضاف استاد القاهرة لذهاب مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلعب الأهلي أمام نظيره الوداد في نصف النهائي الأول، ويلاقي الزمالك الرجاء المغربي في نصف النهائي الآخر.

ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب خلال أحد أيام 1أو 2 مايو المقبل، وتكون مباراة الإياب أحد أيام 8أو 9 مايو في المغرب.

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وحجز الأهلي مقعده في نصف النهائي بعد تغلبه، على صن داونز الجنوب أفريقي بمجموع 3/1 في مباراتي الذهاب والإياب.

وعلى الجانب الآخر تأهل الزمالك، بعد تفوقه على الترجي بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وفي المغرب وصل الرجاء للنهائي، بعد فوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين لهدف، وبمثل النتيجة وصل الوداد لنصف النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي.

جدير بالذكر أن مباراة نهائي البطولة، ستكون على يوم 29 مايو، على ملعب محايد يتم تحديده لاحقاً.