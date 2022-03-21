أسباب نفسية .. مدرب سوريا يؤكد: السومة اعتذر عن عدم المشاركة معنا!

فاجأ غسان معتوق؛ المدير الفني لمنتخب سوريا، الجمهور بقائمة مواجهتي لبنان والعراق، والتي شهدت استبعاد عدد من النجوم على رأسهم عمر السومة؛ لاعب الأهلي السعودي، وعمر خربين؛ لاعب الوحدة الإماراتي.

نسور قاسيون يفشلون في التأهل لمونديال قطر:

كتيبة معتوق تحل ضيفًا على منتخب لبنان في 24 من مارس الجاري، ثم تستضيف العراق في 29 من الشهر نفسه، في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المباراتان تحصيل حاصل لسوريا، إذ فشلت رسميًا في الصعود لنهائيات المونديال، بعدما حصدت نقطتين فقط من ثماني مباريات، تتذيل بهما ترتيب المجموعة الأولى، خلف منتخبات إيران (22 نقطة)، كوريا الجنوبية (20 نقطة)، الإمارات (9 نقاط)، لبنان (6 نقاط) والعراق (5 نقاط).

وتأهل رسميًا لنهائيات الحدث العالمي عن هذه المجموعة منتخبا إيران وكوريا الجنوبية، فيما تتصارع الإمارات ولبنان والعراق على بطاقة الملحق.

ما هي أسباب غياب السومة عن منتخب سوريا؟

المدير الفني لنسور قاسيون أعلن صباح اليوم الإثنين، عن قائمة المباراتين، ثم توجه ظهرًا إلى العاصمة اللبنانية "بيروت".

وقبل المغادرة، عقد معتوق مؤتمرًا صحفيًا للإجابة على تساؤلات الإعلام قبل المباراتين، والتي كان على رأسها أسباب استبعاد السومة وخربين.

معتوق قال، خلال المؤتمر الصحفي، بحسب ما نقلت صحيفة "أثر" السورية: "غياب السومة تم بناءً على طلبه، فقد اعتذر عن عدم الانضمام لهذا المعسكر، بسبب مروره بحالة نفسية ليست جيدة.

"أما عن خربين فإن لم يتماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وهو السبب نفسه الذي دفعنا لاستبعاد ورد السلامة، حسام عايش ومحمود البحر".

موسم صعب للسومة:

ربما الأسباب النفسية التي يمر بها العقيد تعود للموسم الصعب الذي يمر به مع الراقي، ووداعه المنافسة على كافة البطولات، وأقصى طموحه حاليًا هو الهروب من المراكز الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، حصدها من الفوز في ست مباريات، والتعادل في عشر، وخسارة تسعة لقاءات.

وأحرز السومة عشرة أهداف في الموسم الجاري خلال 21 مباراة، وصنع اثنين آخرين.

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