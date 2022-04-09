أزمة كورونا تتفاقم داخل النصر .. إصابة جديدة تضرب العالمي

يبدو أن أزمة انتشار فيروس كورونا داخل صفوف نادي النصر لن تنتهي سريعًا، في ظل تزايد عدد الإصابات، بعد تعرض لاعب جديد في صفوف الفريق للإصابة بفيروس كورونا.

4 إصابات بفيروس كورونا داخل النصر

أعلن نادي النصر، عن اتخاذ الإدارة برئاسة مسلي آل معمر قرارًا صارمًا، بعد ظهور 4 إصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" داخل صفوف الفريق الأصفر.

الإدارة قررت إلزام جميع اللاعبين والعاملين في الفريق المخالطين للمصابين، بإجراء فحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم، قبل انضمامهم للتدريبات الجماعية المقرر لها غدًا الأحد.

النصر أعلن في البداية عن إصابة الكاميروني فينسنت أبو بكرمهاجم الفريق بفيروس كورونا، خلال تواجده في بلاده، بعد مشاركته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وبعدها تم الإعلان عن إصابة الحارسين البديلين رائد العزيبي وعبد العزيز العوياري بفيروس كورونا، بالإضافة لعضو داخل الجهاز الفني للفريق، ليصبح إجمالي المصابين هم 4 أفراد. اقرأ التفاصيل

من هو آخر المصابين بفيروس كورونا داخل النصر؟

الإعلامي الرياضي علي العنزي أعلن عن إصابة جديدة داخل نادي النصر بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء نص التغريدة التي كتبها العنزي: "تأكدت إصابة الكابتن عبد الله الخيبري بفيروس كورونا".

وتشهد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًا توقفًا، بسبب استضافة المملكة مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

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تاكدت اصابة الكابتن عبدالله الخيبري بـ فايروس كورونا .. pic.twitter.com/l3scG1L9EP — علي العنزي (@Ali_alabdallh) April 9, 2022

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