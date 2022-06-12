أزمة بين مهاجم الأهلي ومشجع بسبب تركي آل الشيخ: احترم الفانلة الحمراء!

المشجع طالب اللاعب الكونغ

تسبب تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، في أزمة بين الكونغولي والتر بواليا؛ مهاجم الأهلي المصري والمعار إلى السيلية القطري، وبين مشجع للقلعة الحمراء، نظرًا لدعم اللاعب للوزير السعودي.

المهاجم الكونغولي كان قد انضم للقلعة الحمراء في يناير 2021 قادمًا من نادي الجونة المصري، لكنه خرج في صيف الموسم نفسه معارًا لمالاتيا سبور التركي لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها تمت إعارته إلى السيلية لنهاية الموسم الجاري.

وشارك بواليا في 31 مباراة فقط بالفانلة الحمراء، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع أربعة آخرين.

ماذا حدث بين بواليا وتركي آل الشيخ؟

وزير الترفيه السعودي لم يصدر منه أي فعل تجاه اللاعب، بينما يدعمه الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

البداية كانت عندما نشر آل الشيخ فيديو للفرقة المصرية "كايروكي" التي أحيت إحدى الحفلات في موسم جدة، ليعلق بواليا على الفيديو: "جيد تركي".

وفي تغريدة أخرى أعلن بها الوزير السعودي أنه يغادر البلاد في رحلة سفرية، ليرد عليه الكونغولي: "حظ موفق تركي".

ماذا حدث بين بواليا والمشجع الأهلاوي؟

المشجع غضب من دعم اللاعب الكونغولي لتركي، في ظل الخلافات التي كانت قد نشبت بين الأخير ومجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

المشجع لاحق بواليا بعد التعليق الأول مطالبًا إياه، بالرحيل عن القلعة الحمراء، فكتب: "عندما تكتب هذا التعليق، عليك أن تخلع قميص الأهلي من فضلك".

بواليا تجاهل رد المشجع، لكن الأخير لاحقه في التغريدة الثانية أيضًا، وهنا اضطر الكونغولي للرد عليه..

المشجع الأهلاوي كتب: "رائع! تعليق آخر، الآن نفهم أنك تريد شيئًا منه"، ليغضب مهاجم الأهلي ويرد: "أعتقد أن هذا لا يعنيك يا عزيزي".

تواصل الجدال بين الثنائي فأوضح له المشجع أن ما يفعله يخصه منذ أن مثّل الأهلي، كونه يشجع النادي منذ سنوات، مطالبًا إياه باحترام جمهور الشياطين الحمر وقميص الفريق، مشيرًا إلى أنها مجرد نصيحة للاعب، كي لا يخسر الجمهور.

بواليا اختتم الجدال بالتأكيد على احترامه لرأي المشجع، لكنه أوضح أن ما يفعله أمر شخصي.

لماذا غضب المشجع من دعم بواليا للوزير السعودي؟

الأمر يعود للخلافات التي نشبت بين تركي والخطيب منذ سنوات، بعدما أعلن الأخير منح الوزير السعودي الرئاسة الشرفية للأهلي، لكن شهر العسل بين الطرفين لم يستمر سوى لأشهر قليلة.

بعد أشهر، طفحت المشكلات على السطح، خاصةً وأن تركي اتهم الخطيب ومجلسه باختلاس بعض الأموال من الدعم المالي الذي كان يقدمه للاعبين.

واستمر الخلاف في التصاعد بين الطرفين، حتى أعلن الأهلي سحب الرئاسة الشرفية من آل الشيخ، ليخرج الأخير مؤكدًا أنه هو من اعتذر على عدم الاستمرار في هذا المنصب منذ أشهر.

لكن هدأت الأجواء مع معاناة الخطيب من وعكة صحية، ليقوم تركي بزيارته، ويحدث تصالح، لكن جمهور الأهلي لم يقبل بهذا التصالح، ويواصل معارضة كل داعم للوزير السعودي.

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