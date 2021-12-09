"أزمة النقاز زوبعة إعلامية يعشقها مرتضى منصور"

يرى الإعلامي الرياضي خالد البدر، أن أزمة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، هي مجرد زوبعة إعلامية، مشيرًا إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك يعشق هذه الأجواء.

ناديي الهلال والطائي تقدما بشكوى إلى الاتحاد السعودي بسبب تعاقد الأهلي مع اللاعب وتسجيله خارج فترة التسجيل، بالرغم من أنه ليس لاعبًا حرًا بل كان مرتبطًا بعقد مع الزمالك المصري.

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البدر قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "أزمة النقاز هي زوبعة إعلامية حضرت بحضور المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، لأنه يعشق هذه الأجواء والتصريحات، ولكن في النهاية هناك لوائح وأنظمة وقوانين".

الإعلامي الرياضي تابع: "الهلال في كل مرة يمتلكون معلومات جديدة، والملف حتى الآن لم يُكتمل، وأعتقد أنه لن يكتمل والأمر سيطول، ولكن في الأخير اللاعب كان عاطل والزمالك تعاقد معه بالرغم من أنه كان ممنوعًا من التسجيل 3 فترات".

واستطرد قائلًا: "أي اتفاقية بين اللاعب والزمالك ليس للهلال أي علاقة بها، والأهلي السعودي لديه إيميل رسمي من نادي الزمالك، ومرتضى منصور يعشق أجواء تجاذبات إعلامية".

خالد البدر :

قضية "النقاز" زوبعة إعلامية حضرت بحضور "مرتضى منصور" الذي يعشق هذه الأجواء ..

الحصاد الرياضي ...@KhaleadBader pic.twitter.com/YgLRPe1kzV — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 8, 2021

خالد البدر اختتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي موقفه واضح، وأيده اتحاد الكرة السعودي، وأيضًا نظام TMS الذي لا يعرف أي شخص، لأنه مرتبط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وموقف الأهلي سليم".