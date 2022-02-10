إريكسن: فارقت الحياة لـ 5 دقائق وتوقعت أن ظهري انكسر

تحدث كريستيان إريكسن، لاعب برينتفورد، عن لحظاته الصعبة التي تعرض لها في بطولة اليورو الأخيرة، رفقة منتخب الدنمارك وتوقف قلبه.

وتعرض إريكسن، إلى أزمة قلبية في مباراة فنلندا والدنمارك في بطولة اليورو في الصيف الماضي، وسقط في المباراة وتوقف قلبه وبمساعدة الأطقم الطبية وزملائه تم إنقاذه.

وبعد إنعاش اللاعب صاحب الـ 29 عامًا في ملعب المباراة، انتقل إلى المستشفى وخضع لاختبارات مكثفة وتم تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ولم يشارك إريكسن في أي مباراة كرة قدم منذ إصابته الأخيرة، ولكنه بدأ في استعادة لياقته وانضم إلى برينتفورد الإنجليزي في يناير الماضي، ويطمح إلى استئناف مسيرته الكروية من جديد.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "بي بي سي" عن لحظاته الصعبة: "لقد فارقت الحياة لمدة خمس دقائق حتى أنعشوا قلبي من جديد، يمكنني تذكر كل شيء حدث باستثناء تلك الدقائق الخمس، رمية تماس ثم ارتطام الكرة بركبتي ولكني لا أتذكر أي شيء بعدها".

وواصل: "بعد إفاقتي وجدت الجميع حولي، وشعرت بالضغط على صدري، في ذلك الوقت لم يكن لدي أي فكرة عما يحدث، ثم تذكر ارتطام الكرة في ركبتي، توقعت أن ركبتي أو ظهري قد انكسر".

وتابع: "في سيارة الإسعاف كنت أحاول أن أقوم ببعض الحركات البسيطة لفهم ماذا حدث، إلى أن قال أحدهم أنني تعرضت للإغماء لمدة خمس دقائق حينها كانت المرة الأولى التي أعرف فيها ماذا حدث لي".

وعن موعد عودته للملاعب من جديد، قال اللاعب الدنماركي: "هذا الموعد ليس بعيدًا، أنا أواصل الاستعداد ربما يكون في غضون أسابيع قليلة، عندما يراني المدرب في كامل لياقتي سيمنحني الفرصة، ولكن حاليًا الأمور تأخذ بعض الوقت".