"أريد أن تفخر عائلتي بي" .. حارس تروا يكشف محاولته للتأثير على نيمار

كشف جيسي مولين حارس مرمى نادي تروا عن تفاصيل الحوار الضاحك الذي دار مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة جزاء خلال مباراة الفريقين في الجولة 36 من الدوري الفرنسي.

تروا تمكن من العودة بنتيجة رائعة من ملعب "حديقة الأمراء" معقل باريس سان جيرمان، بعد أن فرض عليه التعادل بنتيجة 2-2.

وأثناء المباراة، حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة 25 تقدم لها نيمار، ونفذها بنجاح في مرمى تروا.

مولين، حارس مرمى تروا، كشف عن وصلة مزاح مع نيمار قبل تنفيذ البرازيلي لركلة الجزاء، حيث سأله عن المكان الذي سيسدد فيه الكرة.

وقال حارس المرمى في تصريحات لوسائل الإعلام بعد المباراة: "اقتربت منه وقلت، هل تعلم أنني سأكون نجمًا إذا أنقذت ركلة الجزاء؟".

وأضاف: "نيمار ضحك، وقلت له: من فضلك أخبرني على الأقل بالجانب الذي ستسدد فيه".

وأردف: "أخبرته بأن أمي وأبي وإخوتي وزوجتي يشاهدون، وأريدهم أن يصبحوا فخورين بي، فضحك لي وقال: اختر أنت جانبًا، لأرد: أخبرني أنت".

واختتم: "لم يكن يريد أن يعطيني أي تلميح، لذلك بقيت في المنتصف، وهو سدد بشكل جيد حقًا".

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