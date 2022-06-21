"أريد المغادرة إلى برشلونة فقط!".. رسالة واضحة من ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ

البولندي مصرعلى تحقيق رغبته

لا يزال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني مصرًا على الانتقال إلى برشلونة الإسباني في واحدة من أهم صفقات الميركاتو الصيفي الجاري لو تمت بالفعل.

ليفاندوفسكي اجتمع مع إدارة بايرن ميونخ في مايورك وأكد لهم أنه يريد الخروج بأكثر السيناريوهات ودية، وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس".

الاجتماع الذي جمع أفضل لاعب في العالم بحسن صالح حميديتش أكد له فيه أيضًا أنه لا يعتزم الموافقة سوى على عرض برشلونة رافضًا التوقيع مع أي من تشيلسي وباريس سان جيرمان اللذين ظهرت تقارير تفيد بدخول ليفاندوفسكي في دائرة اهتماماتهما.

وأكد بايرن ميونخ خلال هذا اللقاء استعداده لتقديم عرض جديد من أجل ليفاندوفسكي يقضي ببقائه في صفوف الفريق لمدة أبعد من الصيف القادم الذي سينتهي فيه عقده مع العملاق البافاري.

لكن ليفاندوفسكي رفض الأمر، فانتقل مسئولو البايرن لمرحلة أخرى وهي التشاور مع ليفاندوفسكي حول الوجهة التي يريد الرحيل إليها من أجل تحصيل أكبر فائدة مادية للطرفين، ليصر البولندي على الانتقال إلى برشلونة لرغبته في اللعب ضمن مشروع المدرب تشافي هيرنانديز.

الجدير بالذكر أن برشلونة يضع ليفاندوفسكي في مقدمة أولوياته خلال الفترة الراهنة وسط تجهيزات الرئيس جوان لابورتا لضخ أموال في النادي للتعافي من الأزمة الاقتصادية وبناء فريق ينافس على كل الألقاب في الموسم المقبل.

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