آرون بوبندزا .. غير المتوقع الذي يواجه خطر "الاستثمار"

جوهرة جديدة تظهر بقمصان الليوث

هناك بعض الأشخاص الذين دائمًا ما يتابعون من يقومون بالحديث عن توقعاتهم للمستقبل، ولكن قد تحدث أشياء لا يتوقعها أحد، مثل تألق الجابوني آرون سالم بوبندزا مع فريقه الجديد الشباب، الذي فاجئ الجميع.

وخلال المواسم الأخيرة، أثبتت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، أنها لديها العين الخبيرة في اختيار لاعبيها، وهو الأمر الذي أكد عليه الجابوني آرون سالم بوبندزا، المنضم حديثًا لليوث والذي يقدم انطلاقة صاروخية.

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Shahid

الآن يسير الشباب بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، على الرغم من رحيل أهم لاعبيه الموسم الماضي وهو النيجيري أوديون إيجالو؛ الذي انضم لصفوف نادي الهلال، هذا بفضل قدرة الإدارة على اختيار اللاعبين المميزين.

نجاح الشباب في حصد النقاط كاملة في أول 4 مباريات ببطولة الدوري، ورائه تألق لاعبيه، على رأسهم القادم بقوة آرون سالم بوبندزا والعائد من الإعارة الأرجنتيني كريستيان جوانكا وغيرهم.

دعونا اليوم نتحدث عن بوبندزا الذي قدم انطلاقة أكثر من رائعة مع نادي الشباب، وذلك بعد مرور 4 جولات من دوري روشن للمحترفين..

صفقة غير متوقعة

عندما أُجبر نادي الشباب على بيع عقد إيجالو إلى الهلال المنافس المباشر، بسبب الظروف المالية التي كان يمر بها النادي، يبدو أن الإدارة بحثت عن تدعيم الفريق بلاعب بديل مميز.

صفقة إيجالو كانت كبيرة جدًا، لأنه المهاجم الأول في صفوف المنتخب النيجيري، بالإضافة إلى أنه قادم بعد تجربته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبالفعل كان على قدر التوقعات وتألق وأصبح هداف الدوري السعودي الموسم الماضي.

وعندما بحث الشباب عن بديلًا له، اتجه إلى الدوري القطري، بالتحديد لنادي العربي، ليضم هداف الفريق آرون بوبندزا بالتساوي مع التونسي يوسف مساكني، في صفقة لم يتوقعها أحد.

لعب آرون مع العربي الموسم الماضي في بطولة دوري نجوم قطر 16 مباراة، بواقع 1408 دقيقة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 5 لزملائه بالفريق.

وسدد 20 كرة على المرمى، وأرسل 4 عرضيات صحيحة، وصنع 16 فرصة محققة للتهديف، ووقع في التسلل 12 مرة.

شارك سالم في 4 تدخلات صحيحة، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء 14 مرة، كما تصدى لـ3 تسديدات من الخصوم، واعترض 8 هجمات للمنافسين.

مرر بوبندزا الكرة 245 مرة بشكل صحيحة، بنسبة نجاح 70%، وقدم 38 مرواغة صحيحة، كما حصل على 28 خطأ وارتكب 32 خطأ، وحصل على 7 كروت صفراء.

ومن تلك الأرقام يتبين لنا أن بوبندزا يمتلك قدرات دفاعية جيدة بجانب قدراته الهجومية الجيدة، ولكن تفوق عليه على صعيد الأهداف بالدوري القطري أكثر من لاعب الموسم الماضي.

وعلى الرغم من ذلك أصر نادي الشباب على التعاقد معه، لكي يقدم مستوى أكثر من المطلوب، ويكون سببًا في تمسك الشباب بصدارة الدوري رغم أننا ما زالنا في بداية الموسم.

صفقة بوبندزا غير متوقعة لأنه لا يمتلك الاسم الكبير، ولكنه استطاع أن يقدم مستوى تفوق به على لاعبين آخرين يمتلكون أسماء كبيرة في الدوري السعودي للمحترفين.

نجم شباك وتعاون جماعي بامتياز

يسير بوبندزا بخطى ثابتة الآن لكي يكون هو نجم الشباك في فريق الشباب، هذا ليس فقط بسبب المستوى الفردي الذي يقدمه، ولكن أيضًا بعد تعاونه أكثر من الرائع مع زملائه بالفريق.

لعب بوبندزا مع الشباب في 4 مباريات، بواقع 303 دقيقة، سجل فيهم هدفين وصنع 3 أهداف، سدد الكرة 4 مرات على المرمى، وأرسل عرضية واحدة بشكل سليم.

وصنع آرون 3 فرص للتهديف تم استغلالهم جميعًا، ليقدم معدل تهديفي رائع، بمساهمته في تسجيل 5 أهداف خلال 4 مباريات، وإذا استمر على هذا المعدل سيكون موسمًا استثنائيًا للجناح الجابوني.

وعلى المستوى الدفاعي، فاز في 3 تدخلات، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء مرة واحدة، واعترض هجمات الخصوم 3 مرات.

مرر الجابوني الكرة 47 مرة بشكل صحيح بنسبة نجاح 81%، وقدم 7 مراوغات ناجحة، وحصل على 4 أخطاء وارتكب 9 أخطاء، ولم يحصل على أي كارت.

كعادته آرون كان حاضرًا على المستوى الدفاعي بشكل مميز، ليشارك زملائه أيضًا في الدفاع، ليُثبت للجميع أنه صفقة رابحة بكل المقاييس.

هل يتحول بوبندزا إلى صفقة استثمارية أخرى؟

اعتدنا من إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان خلال السنوات الماضية، في الاستثمار دائمًا في الصفقات، لتحقيق أكبر مكسب مادي من ورائها.

هذا ما فعلته الإدارة الشبابية مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، الذي تمت إعارته الموسم الماضي إلى العين الإماراتي، للحصول على مكسب مادي.

وبعدها تم بيع عقد إيجالو مهاجم الفريق إلى الهلال، لنفس السبب وهو الحصول على مقابل مادي، لحل أزمات مالية أخرى بالفريق.

والآن يمتلك الشباب آرون بوبندزا الذي يخطف الأنظار، هذا بالإضافة إلى زملائه اللاعبين، والفريق يسير بشكل جيد نحو تحقيق بطولة.

السؤال هنا، هل يتحول بوبندزا من صفقة رابحة تحسم المباريات إلى صفقة استثمارية مثلما حدث للاعبين سابقين في صفوف الليوث؟

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