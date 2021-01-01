نشرة جول | التحقيق مع أوباميانج وإصابة كبيرة للاعب أتلتيكو مدريد

تعرف على أهم أخبار كرة القدم حول العالم ليوم الثلاثاء الموافق 16 من فبراير 2021

التحقيق مع اوباميانغ

أعلن نادي ارسنال عبر أحد متحدثيه الرسميين ان النادي بصدد فتح تحقيق مع المهاجم بيير إيميريك أوباميانج، بسبب خرقه قواعد العزل الصحي عبر إدخال فنان الوضوم الخاص به الى "الفقاعة الصحية" للنادي.

وكُشف أمر "اوبا" بعد ان نشر فنان الوشوم فيديو خاص عبر حسابه لقيامه بوشم حديث على يد اللاعب، في حين انه صرّح ان هذا الفيديو قديم ليُبعد الاتهامات عن اللاعب.

سيميوني يخسر خيمينيز

قبل أسبوع على مواجهة تشيلسي (23 فبرايرا) في دوري الابطال تعرّض مدافع اتلتيكو مدريد خوسيه ماريا خيمينيز لإصابة جديدة ستحرمه المشاركة لـ3 أسابيع.

وكان خيمينيز عانى كثيراً مع الإصابات العضلية هذا الموسم لكن من المقرر ان يكون متاحاً لكتيبة سيميوني في مرحلة الإياب.

كيل من المديح من توخيل بحق كوفاسيتش

يبدو ان ماتيو كوفاسيتش حاز على اعجاب المدرب توماس توخيل سريعاً جداً، إذ صرّح الأخير انه "معجب جداً باصرار اللاعب وجديته في التمارين".

وقال توخيل: "ممكن ان اوقظه في الثالثة فجراً وسيكون في مقر التدريبات بعد ربع ساعة، هو مدهش حقاً".

وشارك كوفاسيتش في جميع المباريات -5- تحت قيادة توخيل حتى الآن.

إعجاب كبير بـ"جدية" اوزيل مع فينيربخشه

اغدقت الصحافة التركية المديح على مسعود اوزيل بعد مشاركته للمرة الأولى لـ80 دقيقة مع ناديه فينيربخشه ومساهمته في تحقيق الانتصار على فاتيح كاراغوموك.

وكانت صفة "الكسل" تلازم اوزيل في المواسم الأخيرة من قبل الصحافة الإنكليزية التي اتهمته مراراً بـ"قلة الاهتمام"، الأمر الذي يبدو انه انعكس تماماً مع ناديه الجديد.