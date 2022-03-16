آرسنال ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

آرسنال × ليفربول

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تشكيل آرسنال:

التشكيل | 4-2-3-1

آرون رامسديل

كيران تيرني - بن وايت - جابرييل ماجاليس - سيدريك سواريس

توماس بارتي - جرانيت تشاكا

بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينلي

أليكساندر لاكازيت

🚨 TEAM NEWS



🇧🇷 Martinelli starts

🇨🇭 Xhaka in midfield

🇧🇷 Gabriel in defence



🙌 LET'S GO GOONERS#ARSLIV pic.twitter.com/nFCan4OPFE — Arsenal (@Arsenal) March 16, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز - ديوجو جوتا - ساديو ماني

🟡 #ARSLIV 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Here's how we line up to face @Arsenal tonight! 👊 — Liverpool FC (@LFC) March 16, 2022

في المقابل، سيحاول أرسنال الثأر من الريدز بعد أن ودع مسابقة كأس الرابطة أمامهم، وللحفاظ على المركز الرابع الذي يتواجد فيه برصيد 51 نقطة على الرغم أنه لعب 3 مباريات أقل من أصحاب المركزين الخامس والسادس.

يسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات للضغط على المتصدر مانشستر سيتي، يحتل الريدز المركز الثاني برصيد 66 بفارق 4 نقاط عن السيتي، وفي حال فوزه في مباراة اليوم سيتقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة آرسنال ضد ليفربول في إطار مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين والتي ستُقام على ملعب الإمارات.