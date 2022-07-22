"أردت ترك ليفربول منذ عام.. إنه أفضل قرار في حياتي".. تصريحات صادمة من ساديو ماني!

هل هانت الأيام الخوالي على السنغالي؟

بعد التتويج بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2022، تحدث السنغالي ساديو ماني عن العديد من الملفات الخاصة بحاضره ومستقبله، وأيضًا بعض التفاصيل عن الماضي.

في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال ماني إنه لم يأخذ قرار الرحيل عن ليفربول في الفترة الماضية فحسب، مؤكدًا: "اتخذت قراري بالرحيل العام الماضي لأنني أحتاج إلى تحد جديد في حياتي".

وأضاف ماني المنتقل إلى بايرن ميونخ: "بالنسبة لي لقد كان هذا هو الوقت الصحيح، لقد تحدثت مع المدرب منذ عام وأخبرته برغبتي في الرحيل".

وأردف: "إذا تابعت قصتي، فقد أتيت من قرية صغيرة ولذلك كانت حياتي دائمً عبارة عن تحدٍ، لذلك أريد خوض التحديات الجديدة طيلة الوقت".

وتابع اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين، والذي تفوق في سباقها هذا العام على كل من زميله في منتخب السنغال إدوارد ميندي، وزميله السابق في ليفربول محمد صلاح: "قضيت 8 أعوام في البريميرليج، منها 6 سنوات رائعة في ليفربول، وأستطيع أن أقول إننا فزنا بكل شيء ممكن".

وواصل: "لم يكن قرارًا سهلًا ولكن في الحياة تتخذ قرارات من هذا النوع، ولكنني أعتقد أنني اتخذت القرار الأفضل في مشواري الكروي، أنا الآن في واحد من أفضل الأندية في العلم وسعيد حقًا للوجود في بايرن ميونخ وأتطلع لبداية الموسم المقبل".

وعن بايرن ميونخ أكد ماني: "حينما أتى بايرن ميونخ وأخبروني بمشروعهم، كنت شغوفًا للغاية بالانضمام إليهم، لديهم أهدف واضحة، يريدون تحقيق الألقاب والفوز بدوري أبطال أوروبا، إذا كنت في نادٍ يحارب طيلة الوقت على كل شيء، سيكون الانضمام إليه خيارًا سهلًا".