"ارحموا أجسادنا".. جاريث بيل يطالب بحماية دي بروينه من "يويفا"

الويلزي جاريث بيل لم يكن الأكثر تضررًا على الإطلاق

تحدث جاريث بيل قائد منتخب ويلز عن الإجهاد البدني الذي يتعرض له لاعبو كرة القدم خصوصًا في المستوى الكروي الأعلى في القارة الأوروبية.

وضرب بيل المثل على هامش معسكر منتخب بلاده ويلز الذي يخوض مباراة هامة في دوري الأمم الأوروبية اليوم ضد بلجيكا بأحد أهم اللاعبين لدى بلجيكا وهو كيفين دي بروينه.

وقال بيل: "دي بروينه قد يشارك الموسم المقبل في 79 مباراة، ويحظى بثلاثة أسابيع فقط للراحة!".

وأضاف: "الأمور تحتاج التغيير، العديد من اللاعبين يستطيعون حكاية هذا الأمر لك، إنه عدد من المباريات لا يستطيع الجسم البشري أن يستوعبها في تلك الفترة، الأمور تسير بسياق مجنون، الرزنامة مزدحمة للغاية ويجب أن تتغير الأمور".

ودعا بيل إلى حماية أجساد اللاعبين من هذا النسق المتسارع في خوض المباريات، وجعل رزنامة المباريات أكثر منطقية.

ولا يبدو بيل الأكثر تضررًا من هذا السياق المتسارع في المباريات.. إذ إنه لم يخض مع ريال مدريد هذا الموسم سوى 7 مباريات مسجلًا هدفًا وحيدًا، وهو الذي رحل بشكل رسمي عن صفوف الميرنجي بانتهاء عقده ولم يحسم وجهته إلى الآن.

وكانت تقارير قد أفادت بأن خيتافي الإسباني من المرجح أن يضم بيل، ولكن الأخير نفى هذا الانتقال جملة وتفصيلًا.

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