أرتيتا: مهما حدث لا تمنعوا الجماهير مرة أخرى!

اعترف ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي بأنه يريد فعل أي شيء لتجنب خوض المباريات في غياب الجماهير مرة أخرى.

وتواجه كرة القدم الإنجليزية تحديًا كبيرًا في الأيام الأخيرة، في ظل انتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا، والذي أثر بصورة واضحة على عدد من الأندية.

وبعد أن تمتع الدوري الإنجليزي بطاقة جماهيرية كاملة بداية من موسم 2021-22، بعد أن أغلق أبوابه في وجه الجمهور خلال موسم 2019-20 عند اندلاع جائحة فيروس كورونا والإغلاق الوطني، فإن هناك مخاوف من إعادة الإغلاق.

الانتشار السريع لمتغير أوميكرون يمكن أن يدفع الحكومة الإنجليزية لفرض قيود جديدة على التجمعات الكبيرة، بما في ذلك الأحداث الرياضية في المستقبل القريب.

وقال أرتيتا عن احتمالية العودة إلى غياب الجمهور في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "من فضلكم لا تعودوا إلى تلك المرحلة، لقد اختبرنا ذلك، وهو شيء لا نحبه، لذلك نأمل ألا يحدث".

وأضاف: "إنها رياضة مختلفة، كرة القدم تتمحور حول مشاركتها مع الناس، ووجود جماهير حول الملاعب".

وتابع: "عندما لا تكون كذلك، فهي رياضة مختلفة تمامًا، وتضيع المنافسة، إنها ليست نفس اللعبة".

بعض مدربي الدوري الإنجليزي طالبوا بأخذ فترة استراحة قصيرة، للمساعدة في تخفيف الضغط على اللاعبين، لكن رابطة الدوري الإنجليزي قررت عدم القيام بذلك.

وقال المدرب الإسباني عن ذلك: "هذا هو القرار الذي اتخذوه، لذا يتعين علينا الاستمرار".

وقال في ختام حديثه: "يتعين علينا اللعب الآن، إذا استطعنا، كل مباراة تأتي بدون تعافي لاعبين ومع أعداد أقل، لكننا سنحاول بذل أقصى جهدنا".

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