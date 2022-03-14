أرتور: رونالدو ليس مجرد لاعب، وميسي فضائي يشاهد المباريات من الأعلى

أكد أرتور ميلو نجم يوفنتوس الإيطالي على سعادته الغامرة لأنه استطاع اللعب بجوار الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن ميسي ورونالدو ونيمار ساعدوه كثيرًا في أوروبا.

وقال أرتور: "رونالدو أشعرني بالمفاجأة بسبب كم الاحترافية التي يتمتع بها، هو ليس مجرد لاعب كرة قدم هو رياضي مثالي".

وأضاف: "رونالدو يقوم بالكثير من العمل، ليس داخل الملعب فقط، ذلك يراه الجميع، هو يأكل بشكل جيد ويجلس لمدة 15 دقيقة في الشمس، هو محترف وودود ويحاول مساعدة الجميع".

وأردف: "كنا نجلس سويًا فينظر إلى طبقي ويقول ليس هكذا ويضحك، هو يحاول المساعدة في كل شيء، وشخص رائع".

وأكمل عن نيمار: "هو يملك الكثير من الموهبة ونمى بشكل أكبر عندما وصل إلى أوروبا، وكلما تعرض للضغوط كلما لعب أفضل، لقد ساعدني على النمو، وأن أكون صديقًا له هو أمر مميز للغاية".

وعن ليونيل ميسي قال: "الأمر يبدو وكأن الرب أشار له بيده، وفي الملعب يقوم بأمور مذهلة، عندما يلعب تشعر أنه يشاهد الملعب من الأعلى، وساعدني كثيرًا عند الوصول لبرشلونة وتحدث عني جيدًا في الصحافة، لقد كان من الشرف اللعب بجواره".

جدير بالذكر أن أرتور كان قد شارك في 15 مواجهة هذا الموسم رفقة يوفنتوس في كل البطولات ولم يسجل أو يصنع.