ارتجاج في المخ وفقدان للذاكرة .. حادث مروع لمدافع بورتو بالدوري البرتغالي

حالة بكاء شديدة من بيبي نجم ريال مدريد السابق

حادثة مروعة تعرض لها نانو ظهير أيمن نادي بورتو البرتغالي، خلال مواجهة فريقه أمام بيلينينسيش في بطولة الدوري المحلي.

اللاعب ترك فريقه بالكامل في حالة بكاء شديدة، بعدما فقد وعيه في تصادم مروع في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي 0/0 أمس الخميس.

صاحب الـ26 سنة اصطدم في لعبة هوائية بحارس الفريق الخصم، وتم استدعاء سيارة إسعاف على الفوز إلى أرض الملعب.

نانو تم نقله إلى المستشفى بشكل سريع، حيث شوهد زميله بيبي لاعب ريال مدريد السابق وهو يبكي، لكنه قال للصحفيين إن الأطباء طمأنوه على حالة زميله.

ومن جانبه قال بورتو في بيان رسمي:"نانو تعرض لارتجاج في المخ وإصابة في النخاع الشوكي وفقدان في الذاكرة بعد التصادم".

Столкновение Крицюка и Нану в матче «Белененсеш» - «Порту»



Наш парень жив-цел-орёл, а вот португальца увозит скорая 😰pic.twitter.com/kJfKdk83h8 — Metaratings (@LigaTV) February 4, 2021

وأضاف:"هو الآن في حالة مستقرة واستعاد وعيه بالزمان والمكان في الوقت الحالي".

وعلى جانب آخر انتقد مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو حكم المباراة لعدم احتساب أي خطأ بسبب التصادم الذي ترك مدافعه في المستشفى.

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وفي نهاية حديثه وجه كونسيساو اللوم على طبيعة أرض الملعب في إصابة لاعبه المروعة، حيث أشار إلى أن جودة الملعب تزيد من احتمال حدوث هذا النوع من الإصابات.