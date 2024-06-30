ارتباك في برشلونة.. الإعلان عن رحيل نجمي الفريق ثم حذف التغريدة!

تصرف مثير للجدل والحيرة من النادي الإسباني

أثار برشلونة جدلًا واسعًا بين المتابعين، بجانب حيرة مشجعيه، بعد إعلانه عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي رحيل 3 من نجومه ثم التراجع خطوة للخلف!

حساب البارسا عبر منصة إكس أعلن رحيل الثلاثي، ماركوس ألونسو وجواو فيليكس وجواو كانسيلو، لكنه بعدها أبقى التغريدة الخاصة بالأول، الذي انتهى عقده اليوم، وحذف تلك الخاصة باللاعبين المعارين من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على الترتيب.

تصرف البارسا أدى لارتباك بين مشجعيه، خاصة أن الحديث في الأسابيع الماضية كان عن رغبة النادي في شراء اللاعبين نهائيًا والحفاظ عليهما ضمن قوام الفريق للموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البارسا كان قد استعار كانسيلو من السيتي وفيليكس من أتلتيكو مدريد لموسم واحد دون وضع بند يمنحه حق شرائهما نهائيًا مقابل مبلغ مالي محدد، وهو ما يُجبره على الدخول في مفاوضات مع الناديين لضمان استمرار النجمين معه في الموسم القادم.

الصحفي فابريتسيو رومانو أكد أن البارسا مازال يعمل بالفعل على ضم اللاعبين نهائيًا، حيث تتواصل المفاوضات مع وكيلهما خورخي مينديش وكذلك مع إدارة الناديين الإنجليزي والإسباني.

كانسيلو لعب مع البارسا في الموسم المنقضي 42 مباراة سجل بها 5 أهداف وصنع 4، فيما ظهر فيليكس في 44 مباراة ترك خلالها 16 بصمة بواقع 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة.