أراوخو يثير الرعب في برشلونة، والإسعاف يتدخل لعلاجه!

أثار المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو حالة من الرعب في ملعب كامب نو، خلال مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، عندما ارتبط أراوخو بالرأس مع زميله جافي عن طريق الخطأ.

جافي لم يتأثر حيث قام بالنهوض وواصل المباراة بصورة طبيعية، ولكن أراوخو وقف على قدميه وحاول الركض للتعافي قبل أن يسقط فجأة بأرض الملعب.

وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى جميع من في الملعب، ليتدخل رجال الإسعاف من أجل علاجه بأسرع وقت ممكن.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل اللاعب خارج الملعب للاطمئنان على حالته، ونزل بدلًا منه الفرنسي كليمون لونجليه بالدقيقة 68.

ومن جانبه أكد برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن اللاعب تم نقله إلى المستشفى للخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

LATEST NEWS | Ronald Araujo has suffered a concussion and has been taken to the hospital to undergo further testing pic.twitter.com/XdcgtO2dpn — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2022

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 3/1، بتسجيل ممفيس ديباي لهدف وهدفين لبيير أوباميانج، بينما أحرز ياجو أسباس هدف الضيوف الوحيد.

يذكر أن أراوخو البالغ من العمر 23 سنة أصبح من العناصر الأساسية لبرشلونة مع تشافي هذا الموسم، وقام مؤخرًا بتجديد عقده بعدما ارتبط بالانضمام لمعظم كبار أوروبا.

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