"إذا عرض الأهلي السومة للبيع فلن يتعاقد معه أحد!"

انتقد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، المستوى الذي يظهر به السوري عمر السومة مهاجم الأهلي مع فريقه، مؤكدًا على أنه لن يتعاقد معه أي فريق إذا تم عرضه للبيع.

وشارك السومة في مباراة فريقه أمام الباطن، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يقدم المستوى المنتظر منه.

لماذا انتقد الفراج مستوى عمر السومة؟

الفراج سخر من مستوى السومة، عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن"، مؤكدًا على أنه لن يجد فريقًا بالدوري السعودي يتعاقد معه، حال قام الأهلي بعرضه للبيع.

الإعلامي الرياضي قال: "إذا اتخذ الأهلي قرارًا بوضع عمر السومة على لائحة الانتقال بنهاية الموسم، من سيتعاقد معه؟ لن يتعاقد معه أحد، وجرب أن تضع عبد الرزاق حمد الله على لائحة الانتقال".

وواصل: "النادي يحتاج إلى لاعبين يكونوا في أوج مستواهم، وليس لاعب يريد من يصنع له ويضحك له، هذا الأمر تجاوز عشق النادي".

كيف دافع ماجد الفهمي عن عمر السومة؟

الإعلامي ماجد الفهمي، الذي كان ضيفًا في برنامج "أكشن مع وليد" رد على وليد الفراج مدافعًا عن عمر السومة: "الأهلي لا يوجد به عناصر تساعده على التألق".

وواصل: "الأهلي أكبر من عمر السومة وماجد النفيعي، ولكن لم يتم توفير كافة العوامل التي تساعد اللاعب على التألق وتقديم أفضل ما لديه".

الأهلي تعادل أمام الباطن، ومازال يبحث محاولة الهروب من الهبوط ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يفرق بينه وبين منطقة الهبوط 3 نقاط فقط.

#وليد_الفراج: لو تم وضع عمر السومة على قائمة الانتقال ، من سيتعاقد معه؟ لا أحد .. قارنها لو تم وضع حمدالله على قائمة الانتقال.



⁧#الباطن_الأهلي



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⁧#شاهد pic.twitter.com/jailJC32hd — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 5, 2022

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