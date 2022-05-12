"إذا جلبت ميسي للاتفاق لن ينجح بالدوري السعودي!"

انتقد الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، عمل الإدارة الحالية بنادي الاتفاق، بعد الحال الذي وصل له الفريق خلال الوقت الحالي، بمصارعة الهبوط.

الاتفاق خسر على يد الهلال بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرشيدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "حينما كان يحدث أي إخفاق لنادي الاتفاق، نرى رجال الأعمال جميعًا يتصلون بعبد الله الدبل وعبد العزيز الدوسري، لحل أزمات النادي".

وتابع: "الإدارة الحالية أنهت على تاريخ نادي الاتفاق، ودائمًا ما كان يتواجد في المنتخب السعودي 3 أو 4 لاعبين على الأقل، الآن لا يوجد أي لاعب".

وأبدى الرشيدي غضبه الشديد من المستوى الذي يقدمه نادي الاتفاق بالدوري السعودي، حيث قال: "الاتفاق سيبقى لمحبيه، والإدارة الحالية إذا استمرت سيهبط الفريق".

عايد الرشيدي :

لو جلبت "ميسي" واللاعب المحلي ضعيف .. لا يمكن تنجح ..

الحصاد الرياضي ...@ayed7171 pic.twitter.com/SboUqxHiuR — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 11, 2022

واختتم الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: "إذا قام الاتفاق بشراء نجوم كبار والأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعبين المحليين غير جيدين، لا يمكن أن ينجحون مع الفريق، لا يوجد سوى محمد الكويكبي فقط الذي أعرفه في نادي الاتفاق حاليًا".

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ويحتل الاتفاق المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط التي يتواجد فيها التعاون والباطن والحزم.