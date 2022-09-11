ادعاء أم حقيقة؟ .. نجم سيراليون يمسك سكينًا للهرب من ليبيا!

السيراليوني موسى كامارا لاعب منتخب سيراليون يرفض الاستمرار في ليبيا مدعيًا أنه يخشى على حياته.

ادعى موسى كامارا مهاجم منتخب سيراليون أن حياته في خطر، ويرغب في مغادرة ليبيا، بعد أسبوع واحد فقط من الانتقال إلى نادي الاتحاد الليبي.

كامارا نشر سلسلة من مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشوهد مهاجم سيراليون وهو يحمل سكينًا ويدعى أنه سيموت إذا ظل باقيًا في ليبيا.

وقال كامارا في أحد مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عبر حساب "Sierra Sports" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "حياتي ليست آمنة".

وأضاف: "إذا بقيت هنا سأموت، هل تفهمون ذلك؟ هذا هو الوضع الذي أمر به الآن".

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا وصل إلى طرابلس في الخامس من سبتمبر، قبل أن يوقع عقدًا طويل الأمد مع بطل الدوري الليبي، لكنه الآن وبعد أسبوع تقريبًا يطلب الرحيل بدعوى انعدام الأمن.

قبل انضمامه إلى الاتحاد، قام نادي بو رينجرز السيراليوني بفسخ عقده في الأول من سبتمبر الجاري، حيث اتهمه النادي بالافتقار إلى الشخصية الأخلاقية.

وتصدر موسى كامارا عناوين الصحف في 2019، عندما انتقل إلى أوروبا للتوقيع مع نادي تريلبورج السويدي، لكنه قرر إنهاء الصفقة في اليوم التالي، مدعيًا أنه لن يتمكن من العيش في البرد السويدي القارص.

أما على المستوى الدولي، فقد ظهر كامارا لأول مرة مع منتخب سيراليون ضد ليبيريا في 26 يوليو 2018، كما مثل منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019، كما شارك أيضًا مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون في أوائل يناير الماضي.