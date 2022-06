"أخ منحته لي كرة القدم" .. رونالدو يدعم مارسيلو برسالة عاطفية!

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! 🙌🏽🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd