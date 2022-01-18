أخيرًا .. ميسي يعود لتدريبات باريس بعد تعافيه من كورونا

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى تدريبات باريس سان جيرمان اليوم، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا.

ميسي أعلن إصابته بالوباء في نهاية العام الماضي، وغاب عن الفريق الفرنسي منذ ذلك الوقت بسبب الحجر المنزلي لحين التعافي.

وشوهد ميسي وهو يستعد للإحماء مع زملائه في باريس، في مقطع فيديو نشره النادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويأتي ذلك بعدما أعلن النادي في 5 يناير، أنه عاد إلى فرنسا بعد ثبوت سلبية عينته، لكنه لم يكن لائقًا بما فيه الكفاية للانضمام إلى التدريبات.

وغاب ميسي عن مباراة كأس فرنسا أمام فانيس، ومباراتين ضد بريست وليون في إطار منافسات الدوري المحلي.

ولا يمر صاحب الـ34 سنة بالفترة الأفضل له هذا الموسم في رحلته الجديدة مع باريس، حيث سجل هدفًا واحدًا في 11 مباراة بالدوري.

وعلى الجانب القاري نجح الدولي الأرجنتيني في تسجيل 5 أهداف في مرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ميسي غاب عن إجمالي 10 مباريات في الدوري الفرنسي منذ أغسطس بسبب الإصابات وتأخر عودته من الأرجنتين ثم فيروس كورونا.

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