خاص| ريال مدريد يتخلص من يوفيتش ويدفع نصف راتبه

سيتجه نحو الدوري الإيطالي

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التخلص من لاعبه لوكا يوفيتش إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعتبر المهاجم الصربي فائضًا عن حاجة المدرب كارلو أنشيلوتي، بسبب هبوط مستواه وابتعاده بشكل واضح عن المنافسة مع كريم بنزيما.

وهو ما دفع إدارة النادي للبحث عن فرصة لرحيله بالميركاتو الصيفي الحالي، لتكون وجهته القادمة هي إيطاليا.

وقالت مصادر لموقع "جول" إن يوفيتش سينتقل إلى صفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت أن الصفقة تسير في الطريق الصحيح حتى الآن، ولكن لم يتم إغلاقها بشكل نهائي، في انتظار العمل على بعض التفاصيل.

ومن جانبه قال موقع "Butasport" الصربي إن الاتفاق قد تم بالفعل بين جميع الأطراف لانضمام يوفيتش للفريق الإيطالي.

وأكد أن ريال مدريد سيتكفل بنصف راتب يوفيتش مع فريقه الجديد، بينما يقوم فيورنتينا بدفع النصف المتبقي لتسهيل الصفقة.

جدير بالذكر أن يوفيتش البالغ من العمر 24 سنة، سجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 في 19 مباراة مع ريال بكل البطولات الموسم الماضي.

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