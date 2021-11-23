أخيرًا .. راموس يظهر في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي!

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وظهر الإسباني سيرخيو راموس في القائمة مع باريس سان جيرمان للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف النادي العاصمي.

وعانى راموس خلال الأشهر الماضية من إصابات متكررة، ابتعد على أثرها عن قائمة باريس سان جيرمان ومباريات الفريق.

وانتقل راموس في الصيف الماضي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد بشكل مجاني.

وظهر في القائمة أيضًا ليونيل ميسي الذي سجل لتوه أول أهدافه في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان هذا الأسبوع.

ويلعب باريس سان جيرمان مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات في مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بينما يحل باريس سان جيرمان ثانيًا بثمان نقاط.