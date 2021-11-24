أخيرًا.. تحديد ملعب قمة الأرجنتين وإيطاليا القارية

استقر الاتحاد الأوروبي ونظيره الأمريكي الجنوبي على الملعب الذي سيحتضن القمة الودية المرتقبة بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين في شهر يونيو المقبل.

وكان الاتحادان قد أعلنا في وقت سابق إقامة هذه المباراة بين بطل أوروبا وبطل كوبا أمريكا في سبيل زيادة التحالف بينهما للمساهمة في تطوير اللعبة بجميع أنحاء العالم.

ووفقًا لآخر الأنباء من الصحف العالمية، فإن ملعب ويمبلي التاريخي بالعاصمة الإنجليزية، لندن، هو من سيحتضن هذه المباراة الكبيرة.

ويغطي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحادين لعب ثلاث نسخ من هذه المباراة بين الفائزين القاريين، مع إقامة مقر مشترك في لندن لتوسيع كافة المشاريع المقترحة.

منتخب إيطاليا ليس في أفضل أحواله حاليًا، حيث ينتظر خوض الملحق الأوروبي من مباراتين لحسم تأهله إلى كأس العالم، وذلك في مارس المقبل.

أما الأرجنتين، فتأهلت رسميًا إلى كأس العالم 2022 وتعيش حالة عظيمة بقيادة ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني.

ومن المقرر أن يقام كأس العالم 2022 في قطر بشهر نوفمبر بدلًا من شهر يونيو كما جرت العادة، وهو ما يفسح المجال أمام عدد من المباريات الودية الاستعدادية للمونديال في الصيف المقبل.