أخيرًا.. برشلونة يرضخ لإصرار مانشستر يونايتد على ضم دي يونج

الصفقة في المراحل الأخيرة

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حسم التعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعتبر دي يونج هو الهدف الرئيسي للمدرب إريك تين هاج بمهمته الجديدة مع الشياطين الحمر، لتعويض رحيل الفرنسي بول بوجبا بعد نهاية عقده.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإنه بعد العديد من العروض والمحاولات، رضخ أخيرًا لبرشلونة لإصرار يونايتد على ضم الدولي الهولندي.

ما هي تفاصيل التعاقد مع دي يونج؟

قالت الشبكة البريطانية، إن يونايتد وبرشلونة اتفقا على انضمام اللاعب للفريق الإنجليزي مقابل 65 مليون جنيه استرليني بالإضافة لبعض المتغيرات المستقبلية.

وتستمر المناقشات حول التفاصيل الدقيقة للصفقة من حيث الشروط الشخصية للاعب وطريقة سداد المبلغ، ولكن هناك ثقة متزايدة حول إبرامها في أقرب وقت ممكن.

ومن غير المتوقع أن تمثل التفاصيل الشخصية الخاصة باللاعب أي مشكلة، ليضمن يونايتد الهدف الأول لمدربه الجديد.

لماذا أصر تين هاج على ضم دي يونج؟

صاحب الـ25 سنة لم تكن لديه مشكلة في البقاء مع برشلونة، ولكن النادي الكتالوني يسعى لتوفير السيولة المالية اللازمة لإعادة بناء الفريق.

The reunion is getting closer! 🤝



Manchester United have reached a broad agreement over a £56m fee with Barcelona for Frenkie De Jong 💰#BBCFootball — BBC Sport (@BBCSport) June 28, 2022

ولعب دي يونج تحت قيادة تين هاج في أياكس أمستردام، وكان من أهم أعضاء الفريق الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكمل ثنائية الدوري والكأس في هولندا خلال موسم 2018/2019.

ويأتي قدومه لتدعيم خط الوسط بعد رحيل العديد من العناصر مثل بوجبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا بعد نهاية عقودهم.

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