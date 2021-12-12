أخيرًا .. ألفيش يدخل قائمة برشلونة لكأس مارادونا وديمبيلي بخير رغم الإصابة!

أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة كأس مارادونا التي ستقام ضد بوكا جونيورز.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن داني ألفيش سيكون متاحًا للمرة الأولى هذا الموسم لتمثيل الفريق الكتالوني.

القائمة ضمت كذلك الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي كان قد أخاف جماهير النادي الكتالوني بعد سقوطه في مواجهة أوساسونا.

وكان ديمبيلي قد سقط أرضًا في مواجهة أوساسونا، وغادر الملعب قبل نهاية المباراة، ليتوقع الجميع تجدد إصابته العضلية.

وسقط برشلونة اليوم في مواجهة أوساسونا في فخ التعادل، عقب أن تقدم في المباراة مرتين، حيث تعادل أصحاب الأرض للمرة الأخيرة في الدقيقة الـ 86.

وتضم قائمة برشلونة للمباراة 28 لاعبًا، أكثر من نصفهم من الشباب والفريق الثاني لكن يغيب عنها المغربي عبد الصمد الزلزولي.

جدير بالذكر أن المباراة ستقام مساء الثلاثاء ضمن فعاليات موسم الرياضي بعد مرور حوالي عام على وفاة أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية.