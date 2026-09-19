اخلع عباءة فليك فورًا يا كيفو.. نعم المتعة حاضرة ولكن إنتر ليس في حاجة لخوض معاناة برشلونة!

اقتسم فريق إنتر نقاط قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي مع مضيفه روما بعد تعادل مثير بهدفين لمثلهما، في مواجهة شهدت تأخر النيراتزوري بهدفين نظيفين في الشوط الأول حملا توقيع مانو كوني، قبل أن ينتفض الفريق في الشوط الثاني بهدفين عبر قائده لاوتارو مارتينيز، ليحافظ الفريقان على سجلهما خاليًا من الهزائم في صدارة جدول الترتيب، وسط حسرة واضحة على شوط أول مهدر وتفريط في فرصة الانفراد بالقمة.

شخصية حديدية تحجب خلفها كارثة دفاعية

لا يمكن لأحد أن ينكر تلك الروح القتالية الهائلة والشخصية التي زرعها المدرب كريستيان كيفو في نفوس لاعبيه، فالفريق يملك ثقة نادرة تجعله لا يستسلم أبدًا مهما ساءت الظروف، ولديه شراسة هجومية بقيادة الثنائي ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز قادرة على دك أي دفاع متى قرر الفريق التقدم إلى الأمام.

لكن هذه العقلية الاستثنائية أصبحت بمثابة مسكن موضعي يخفي وراءه أزمة دفاعية طاحنة لا يمكن السكوت عنها.

إنها المرة الرابعة على التوالي التي يجد فيها إنتر نفسه متأخرًا بهدفين دون رد، وهو مؤشر خطير يكشف عن فوضى عارمة في التمركز، وبطء شديد في الارتداد، وتفكك مخيف في خط الوسط خلال الدقائق الأولى من كل مواجهة.









السير في درب برشلونة فليك والانتحار التكتيكي

يبدو أن كيفو بات معجبًا بنموذج الألماني هانزي فليك مع برشلونة، ذلك النهج القائم على المبالغة في الجرأة الهجومية والقبول باستقبال الأهداف على أمل تسجيل المزيد منها دائمًا.

هذا الفكر قد يمنح الجماهير إثارة مجنونة ومباريات تحبس الأنفاس تشبه تلك الملاحم التي عاشها النادي الكتالوني، وقد ينجح محليًا أمام فرق تفتقد النفس الطويل مثلما حدث مع أودينيزي، لكنه في الحقيقة يحمل سقفًا محدودًا للغاية.

التجربة الحية أثبتت أن سياسة تسجيل هدف أكثر من الخصم تفشل دائمًا في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي تمثل الحلم الأكبر للإنتر هذا الموسم.

الفرق الكبرى قاريًا لا تمنحك فرصة للعودة، والدليل الصارخ جاء أمام ريال مدريد حين كان إنتر الطرف الأفضل في كل شيء لكنه عوقب بخسارة مؤلمة لأنه استقبل ثنائية أولًا، واليوم أمام روما عجز الفريق عن إكمال الانتفاضة لأن الخصم امتلك الحد الأدنى من التنظيم والانضباط التكتيكي.

وحتى في آخر مواسم إنزاجي كان كيفو يشاهد كيف سقط برشلونة رغم تسجيله ستة أهداف كاملة في مبارتين ضد إنتر بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الخيار الأسوأ لطموحات الفريق القارية

الاعتماد على المعجزات الهجومية لتعويض الهدايا الدفاعية ليس شجاعة، بل هو رهان خاسر يستنزف الفريق ذهنيًا وبدنيًا.

إنتر لم يُبنَ تاريخه على الفوضى الدفاعية، واللعب بعقلية فليك الانتحارية - مع الفارق في طريقة دفاع كل فريق وأن فليك يعتمد على خط دفاع مرتفع للغاية وأن الأهداف في شباك إنتر تأتي من مصائب في التمركز والتحرك بالنسبة للمدافعين - لا يناسب هوية الفريق ولا يخدم أهدافه الكبرى، فإذا أراد كيفو الذهاب بعيدًا في القارة العجوز، فإن أولى خطوات النجاح تبدأ من تأمين الشباك وتحسين الدفاع وليس التباهي بقدرة الهجوم على التعديل.

بيت القصيد

نحن لا نقول إن إنتر يعاني نفس مشاكل برشلونة الدفاعية بالضبط، بالطبع لا، لكن هناك مشاكل، وهناك شخصية قوية تعود في النتيجة، وهناك متعة حاضرة، وهناك أيضًا مرحلة تفشل فيها العودة.

المتعة مطلوبة والإثارة تصنع شعبية الأندية، لكن الألقاب الكبرى لا تُرفع بالأشواط الثانية البطولية وحدها، اخلع عباءة فليك يا كيفو، وعد إلى توازنك الدفاعي قبل أن تصطدم بجدار قاري ينهي أحلامك في رمشة عين.