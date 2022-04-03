إخفاق كولومبيا المونديالي يُهدد استمرار رامون دياز مع الهلال

أصبح استمرار رامون دياز مع الهلال مهددًا بعرض جدي وصل المدرب من الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، حيث يقود الترشيحات لقيادة المنتخب للفترة القادمة.

كولومبيا أخفقت في التأهل إلى مونديال 2022 الذي سيُقام في قطر الشتاء القادم، وقد كتب ذلك، حسب العديد من المصادر الصحفية، نهاية مرحلة المدرب رينالدو رويدا الذي خلف كارلوس كيروش في تدريب المنتخب.

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الهلال كان قد تعاقد مع دياز في فبراير الماضي بعد إقالة ليوناردو جارديم إثر الخسارة القاسية أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 4-0، وقد أحيا المدرب الأرجنتيني الأمل في قلوب مشجعي الفريق بإمكانية المنافسة على لقب الدوري السعودي بتحقيقه نتائج رائعة أبرزها الفوز على الشباب والنصر والاتحاد والأهلي.

تلك النتائج القوية والتي صاحبها تحسن كبير في الأداء جعل الجميع يُرجح استمرار المدرب الأرجنتيني وتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري لعام أو عامين قادمين، خاصة أنه سبق وحقق إنجازات مهمة في فترته الأولى مع الفريق.

الصحفي هيرمان كاستييو أكد خلال حسابه الرسمي على تويتر أن رامون دياز ونجله على رأس المرشحين لتدريب كولومبيا، وهو ما يُهدد استمرار المدرب مع الهلال الموسم القادم إلا لو فضله على المنتخب الأمريكي الجنوبي.

يُشار إلى الهلال اليوم يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 بفارق 11 نقطة عن الاتحاد في الصدارة، علمًا أنه سيُواجه الاتفاق والفيحاء في مباراتين مؤجلتين مطلع مايو القادم.