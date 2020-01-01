أخبار برشلونة: تمسك كومان بكوتينيو ومنافس جديد على ممفيس جديد

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020:

برشلونة في انتظار عرضًا مناسبًا لسيميدو

برشلونة على استعداد لرحيل نيلسون سيميدو هذا الصيف - وفقًا لإذاعة كاتالونيا.

سيسمح البلوجرانا للاعب البالغ من العمر 26 عامًا بالمغادرة إذا قدم له عرضًا مناسبًا، بعد أن كان على اتصال بوكيله خورخي مينديز

شارك سيميدو في 32 مباراة بالدوري الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي، وسجل مرة واحدة.

رونالد كومان يتمسك بالنجم البرازيلي

قال رونالد كومان لبرشلونة أنه يريد بقاء فيليبي كوتينيو في النادي هذا الموسم، بحسب صحيفة ماركا.

يعود كوتينيو إلى الكامب نو بعد فترة إعارة ناجحة مع بايرن ميونخ وأستطاع تحقيق دوري أبطال أوروبا معهم، وسيبقى في مكانه ما لم يأتي عرض كبير له لشرائه بشكل نهائي.

برشلونة يريد خطف ألكانتارا قبل ليفربول

إدارة برشلونة تريد إعادة التعاقد مع لاعب خط الوسط من بايرن ميونيخ بعد أن أوضح اللاعب رغبته في الانتقال هذا الصيف.

كان ليفربول يتطلع إلى انتقال تياجو منذ أسابيع، لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا بعد.

قد يترك ذلك الباب مفتوحًا للفرق الأخرى حيث يحاول الحمر جمع الأموال اللازمة للتوقيع معه.

لكن كومان يفضل التعاقد مع نجم ليفربول جورجينيو فينالدوم بدلا من ذلك على الرغم من ضغوط الإدارة لإقناعة باللاعب الإسباني

يزعم الصحفي فابريزيو رومانو أنه كان هناك بالفعل اتصال بين وكلاء برشلونة وفينالدوم، ولكن مرة أخرى لم يكن هناك عرض رسمي لليفربول.

برشلونة يطلق طقم ثالث مميز وفريد لعام 2020/2021

أعلن برشلونة على حسابة الرسمي الطاقم الثالث له بلون مميز

😍 Our third kit 20/21 #OnlyForCulers pic.twitter.com/3vh3wjryEP

منافس لبرشلونة على ممفيس ديباي

يعتقد رئيس ليون جان ميشيل أولاس أن برشلونة سيواجه منافسة من فريق روما الإيطالي على ضم ممفيس ديباي.

تحدث أولاس عن الهولندي يوم الأحد وسط تكهنات بأن العمالقة الكاتالونيين يقتربون من انتقال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

وقد أشارت التقارير الأخيرة إلى أن رونالد كومان سيجعل ديباي أول توقيع له منذ توليه المنصب وقد يقدم عرضًا له بقية 25 مليون يورو فقط.

قال رودي جارسيا مدرب ليون، إنه "سيقود شخصيًا ديباي إلى نادٍ آخر إذا حصل على فرصة للعب في نادٍ يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا".

والآن السباق على اللاعب بين برشلونة وروما ومن الممكن أن نرى نادي آخر في الأيام المقبلة.