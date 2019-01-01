بعد اختياره كأفضل مدرب.. ماميتش يبادر بلفتة إنسانية رائعة تجاه المجتمع السعودي

مدرب الهلال السعودي زوران ماميتش يتبرع بثمن جائزته للأعمال الخيرية

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن سعادته باختياره كأفضل مدرب في الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري السعودي.

وقرر مدرب الزعيم التبرع بقيمة الجائزة المالية لصالح مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام حسب ما ذكره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر.

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ويحتل الهلال حاليًا صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، وبفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق النصر.

ويخوض المدرب الكرواتي موسمه الأول في تدريب فريق الهلال السعودي، وذلك بعد أن كان قد سبق له تدريب فريق العين الإماراتي والنصر السعودي ودينامو زغرب الكرواتي.

كما أن المدرب صاحب الـ 47 عامًا كان قد فاز بالميدالية البرونزية لكأس العالم 1998 كلاعب مع منتخب كرواتيا، في جيل ضم هداف المونديال وقتها دافور سوكر.