اختيارات بواتينج لأفضل زملائه يصدم هنري

لماذا شعر هنري بالصدمة من اختيارات بواتينج؟

اختار كيفين برنس بواتينج، لاعب فيورنتينا المعار لصفوف بشكتاش التركي، أفضل 3 لاعبين شارك معهم غرفة الملابس خلال مسيرته.

بواتينج لعب للعديد من الفرق الأوروبية الكبرى مثل شالكه الألماني وميلان الإيطالي كما قضى 6 أشهر في صفوف برشلونة العام الماضي.

وفي حوار أداره أسطورة فرنسا والهداف التاريخي لأرسنال، تيري هنري، مع بواتينج عبر انستجرام، سأله عن أفضل 3 لاعبين زاملهم في مسيرته والإجابة كانت صادمة.

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وقال بواتينج: "أعلم أنّ البعض سيقتلني لو قلت ذلك ولكنها الحقيقة، ليونيل ميسي، هداف برشلونة، هو أفضل لاعب زاملته".

وتابع: "صحيح واجهته كثيرًا ولم ألعب معه سوى 6 أشهر فقط، لكن ما رأيته منه في التدريبات لا يُصدق. إنّه الأفضل دون شك".

بجانب ميسي، اختار بواتينج زلاتان إبراهيموفيتش معللًا: "إنّه لاعب مختلف عن البقية، يستطيع أن يلعب وحده ويقدم مستويات مذهلة".

أما اختياره الثالث فكان أسطورة المنتخب الإيطالي، أندريا بيرلو، والذي لعب بجواره في ميلان.

جدير بالذكر أنّ بواتينج انضم لبرشلونة على سبيل الإعارة من ساسوولو في يناير 2019 ولم يشارك كثيرًا قبل الرحيل بنهاية الموسم.