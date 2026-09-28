"99% من أرباحي تبخرت".. روبرتو كارلوس يخسر ما يقرب من 160 مليون يورو

كشف أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس، أنه لم يتبق الكثير من ثروته التي جمعها طوال مسيرته الاحترافية في عالم الساحرة المستديرة.

وخلال قمة كرة القدم في البرتغال التي أقيمت في لشبونة، تحدث النجم البالغ من العمر 53 عامًا بصراحة تامة عن أزماته خارج المستطيل الأخضر، مفصحًا عن خسارته لثروته بالكامل تقريبًا.

ورغم العقود المربحة التي حظي بها خلال مسيرته مع أندية كبرى مثل إنتر ميلان، وريال مدريد، وفنربخشة، اعترف كارلوس بأنه دخل في الماضي في أعمال تجارية مع أشخاص غير جديرين بالثقة، والذين استغلوا الأمر لاحقًا للإثراء على حساب ممتلكاته.

وقال الظهير الأيسر السابق: "واجهت مشاكل مع أشخاص قاموا بتفريغ حسابي البنكي. لقد فقدت 99% من كل ما جنيته من كرة القدم". وأضاف: "عانيت من أزمة عائلية خطيرة للغاية. في يوم الخميس ذهبت إلى الفراش عند منتصف الليل، وفي يوم الجمعة تلقيت كومة من الوثائق التي لم أكن أعرف عنها شيئًا. حينها أدركت أنني فقدت كل ما جنيته في الماضي".

وفي هذا الصدد، أقر بأنه "ارتكب أخطاءً" يندم عليها بشدة اليوم. ولذلك، وجه نداءً للاعبين الشباب الذين لا يزالون يمارسون اللعبة، بضرورة عدم الاعتماد كليًا على مسيرتهم كلاعبي كرة قدم فقط، قائلًا: "كنت أفكر دائمًا في خطط مستقبلية لما بعد مسيرتي في الملاعب".

وأردف النجم البرازيلي: "الأمر يتعلق ببناء تاريخ لنفسك كلاعب واستغلال صورتك بشكل صحيح. عندما قررت اعتزال كرة القدم، كنت قد حصلت بالفعل على رخصتي كمدير رياضي وكنت أتعاون مع العديد من العلامات التجارية". وهو يرى أنه يستفيد من ذلك بشكل هائل اليوم، حتى وإن كانت أجزاء كبيرة من ثروته السابقة قد تلاشت.





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كم جني روبرتو كارلوس من الأموال خلال مسيرته؟

تشير التقديرات إلى أن كارلوس، الذي يُعد أحد أفضل من شَغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ اللعبة، قد كسب حوالي 160 مليون يورو خلال مسيرته كلاعب. ووفقًا لشبكة "جلوبو" البرازيلية، فإن النجم البالغ من العمر 53 عامًا قد عانى في الماضي من مشاكل تركزت بشكل أساسي مع وكلاء اللاعبين.

يُذكر أن كارلوس تُوج مع "السيليساو" بلقب كأس العالم عام 2002، كما حصد مع النادي الملكي لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بالإضافة إلى فوزه بلقب الليجا الإسبانية في أربع مناسبات. ويعمل اليوم كمدرب في قطاعات الناشئين وسفير لعلامة ريال مدريد التجارية.