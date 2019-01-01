اختراق حساب مبابي على تويتر

مبابي ينضم لضحايا الاختراقات على تويتر

تعرض حساب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على موقع "تويتر" لاختراق لأجل الترويج لأحد العملات الإليكترونية.

مبابي ينافس ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على الحذاء الذهبي للموسم الحالي بتسجيله 27 هدفًا في الدوري الفرنسي.

ونشر مبابي تغريديتين الأولى للترويج لأحد العملات الإليكترونية والثانية للمطالبة بمتابعة أحد الحسابات الأخرى على "تويتر".

ونجح اللاعب في استعادة حسابه وقام بحذف التغريدتين.

جدير بالذكر أنّ حساب برشلونة تعرض من قبل للاختراق وأعلن عبره التعاقد مع أنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان.

وكان حساب ريال مدريد أيضًا قد تعرض للاختراق في وقت سابق وأعلن التعاقد مع ميسي.