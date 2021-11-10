أخبار سارة في برشلونة.. إصابة فاتي أقل خطورة من المتوقع

تلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أخبارًا جيدة للغاية بشأن لاعبه أنسو فاتي، الذي تعرض لإصابة عضلية يوم السبت الماضي، في مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

إصابة فاتي أثارت الذعر في برشلونة، حيث كشفت تقارير أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع عن الملاعب.

التقارير كانت تشير إلى أن فاتي لن يلعب أي مباراة أخرى حتى نهاية عام 2021، نظرًا لأنه سيغيب لمدة ستة أسابيع، مع الأخذ في الاعتبار أن الدوري الإسباني سيتوقف في 20 ديسمبر وحتى يناير 2022.

متى يعود أنسو فاتي إلى برشلونة؟

برشلونة، وعبر البيان الرسمي الذي نشره للكشف عن طبيعة إصابة أنسو فاتي، لم يكشف المدة التي قد يغيبها اللاعب، مما أثار العديد من التكهنات.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بدورها أكدت أن أنسو فاتي يمكن أن تكون تحت تصرف تشافي في أقل من ثلاثة أسابيع.

ماذا فعل فاتي للعودة أسرع إلى الملعب؟

وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن مدى إصابة أنسو فاتي لا يعتبر خطيرًا مثلما بدت الأمور في البداية.

فاتي، وبعد إصابته مباشرة توجه إلى مدريد لزيارة أخصائي العلاج الطبيعي المرموق خواكين خوان، والذي عمل على تأهيل عدد من أهم اللاعبين، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فاتي عمل بالفعل تحت أوامر خوان في جزء كبير من إعادة التأهيل بعد العملية الجراحية الأخيرة في الركبة، وهذه المرة طلب نصيحته مرة أخرى.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن الطبيب أخبر فاتي بأن إصابته ليست خطيرة كما بدت في أول الأمر.

عودة فاتي إلى فريق تشافي هيرنانديز تعد من أفضل الأخبار التي يمكن أن يتلقاها المدرب الجديد، نظرًا لقدرة المهاجم التهديفية، واللحظة الجميلة التي عاشها قبل السقوط في الإصابة الأخيرة.

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