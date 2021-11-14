أخبار ريال مدريد: يوفيتش يرغب في الرحيل.. وتشيلسي ينقض على هدف "الملكي"

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد يرحب بالفعل بفكرة الرحيل عن النادي الملكي في يناير المقبل.

يوفيتش، 23 عامًا، يأمل في الخروج على سبيل الإعارة في يناير المقبل على أمل الحصول على دقائق للعب، بعد أن خاض خمس مباريات فقط مع ريال مدريد كبديل في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم.

ويعد ناديا آرسنال الإنجليزي وإنتر الإيطالي أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات المهاجم الصربي.

موقع "توتو يوفي" الإيطالي أكد أن تشيلسي الإنجليزي قدم عرضًا للتعاقد مع الفرنسي أورلين تشواميني نجم وسط موناكو الفرنسي، مقابل 60 مليون يورو.

تشواميني، 21 عامًا، يعد هدفًا لنادي ريال مدريد، إلى جانب مانشستر سيتي، وليفربول، ويوفنتوس.

ويبدو أن تشيلسي قرر التحرك سريعًا لتأمين توقيع لاعب الوسط الذي جذب الأنظار بشدة خلال الموسم الحالي.

بعد أن قام الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتصعيد المدافع الشاب رافا مارين للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية، أصبح يرى فيه الحل المثالي لمشاكل الدفاع في النادي الملكي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت على إعجاب أنشيلوتي بقدرات مارين، وأنه أصبح بالفعل يضعه في خططه خلال الموسم الحالي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن تشيلسي الإنجليزي مستعد لتقديم 40 مليون يورو للحصول على خدمات البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد.

ميليتاو أصبح لاعبًا أساسيًا في خطط كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، لكنه يحصل على 4.5 مليون يورو فقط في الموسم، وهو أحد أقل اللاعبين أجرًا في النادي الملكي.

ويمتد عقد ميليتاو مع ريال مدريد حتى 2025، وينوي النادي الملكي بالفعل تمديد العقد مع رفع راتب البرازيلي الدولي.