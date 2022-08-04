أخبار ريال مدريد: وضع ماريانو يتعقد .. وأتلتيكو يتفوق في سباق برافو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 4 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 4 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 4 أغسطس 2022:

نفى دافيد أراندا وكيل أعمال ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد تلقيه أي عروض لرحيل اللاعب إلى نادي سيلتا فيجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديفينسا سنترال" أكد وكيل ماريانو دياز أن اللاعب لم يتلق أي عروض عكس ما يشاع.

ورفض ماريانو عدة عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية للرحيل عن ريال مدريد، وهو ما يعقد وضع النادي الملكي في سوق الانتقالات.

موقع "Fichajes" الإسباني أكد أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية من إشبيلية في سباق التعاقد مع راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول.

إسبانيول يقدر قيمة دي توماس بحوالي 30 مليون يورو، ويجذب اللاعب بالفعل أنظار عدد من الأندية، وعلى رأسها ريال مدريد، فريقه السابق.

اللاعب يرحب بفكرة العودة إلى "سانتياجو برنابيو" على الرغم من أن بوروسيا دورتموند الألماني يراقب هو الآخر الوضع مع دي توماس.

صحيفة "ديفينسا سنترال" أكدت أن نادي جيرونا، الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، يرغب في الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين من الفائضين عن حاجة ريال مدريد.

التقرير أشار إلى أن جيرونا يسعى إلى ضم الثلاثي، ميجيل جوتيريز، وسيرخيو أريباس، وأنطونيو بلانكو.

وسيتحرك جيرونا خلال الأيام المقبلة لإتمام التعاقد مع الثلاثي، من أجل تدعيم قائمته خلال الموسم الجديد من منافسات "لا ليجا".

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد توصل إلى اتفاق مع إيكر برافو مهاجم باير ليفركوزن الألماني، للانضمام إلى "واندا ميتروبوليتانو" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الأنباء عن الاتفاق تأتي وسط رغبة من ريال مدريد في التعاقد مع المهاجم الشاب، الذي تخرج من أكاديمية "لا ماسيا".

ريال مدريد راقب تطور إيكر برافو بشكل مكثف خلال السنوات الماضية، لكن يبدو أن أتلتيكو يتقدم حاليًا السباق للتعاقد مع اللاعب.