أخبار ريال مدريد: هازارد متمسك بالرحيل .. وسيتي يريد فينيسيوس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 17 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 يناير 2022:

أشارت صحيفة "VoetbalNieuws" البلجيكية إلى أن البلجيكي إيدين هازارد الآن تأكد بشكل قاطع من تراجعه في ترتيب اللاعبين في ريال مدريد، ويريد مغادرة النادي في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك بعد أن شهدت المباراة النهائية من كأس السوبر الإسباني تفضيل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لإقحام مارسيلو وفيديريكو فالفيردي في الجناحين الأيمن والأيسر، بدلًا من الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور، وعدم الدفع بقائد منتخب بلجيكا. (طالع لمزيد من التفاصيل)



ريال مدريد يقرر التحرك لضم فلاهوفيتش

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سيتحرك للتعاقد مع دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الإيطالي إذا ما فشل في ضم النرويجي إرليج هالاند.

ويعد هالاند على رأس قائمة تعاقدات ريال مدريد لتدعيم الهجوم، لكنه يواجه منافسة شرسة على ضمه من برشلونة ومانشستر سيتي.

وإذا لم يتمكن ريال مدريد من ضم هالاند، فإن النادي الملكي سيتحرك حينها للتعاقد مع هداف الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

أشارت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي قد بدأ التحرك للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

وكشف التقرير أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تواصل شخصيًا مع ممثلي البرازيلي من أجل معرفة رأيهم في فكرة انتقال فينيسيوس إلى ملعب "الاتحاد".

أكد الكرواتي لوكا مودريتش أن عاوز على الاستمرار مع ريال مدريد، وذلك بعد فوز النادي الملكي بلقب كأس السوبر الإسباني.

وقال مودريتش: "لا يوجد شيء أفضل بالنسبة لي من كوني لاعبًا في ريال مدريد، لا أفكر في التجديد الآن".

وأضاف: "النادي يعلم رغبتي بالفعل، وبالتأكيد سنتوصل إلى اتفاق قريبًا".



