أخبار ريال مدريد: نيوكاسل يتحرك من أجل يوفيتش وسانشو مطلوب في الريال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم السبت 2 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2 مايو 2020

6 لاعبين على قائمة الراحلين من ريال مدريد

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ريال مدريد عليه التخلص من بعض لاعبيه إذا ما أراد ضم لاعبين في سوق الانتقالات، وعليه توفير حوالي 10% من ميزانيته.

وأوردت التقارير أن هناك 4 لاعبين سيرحلون مع بداية الميركاتو هم خاميس رودريجيز وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وماريانو ودياز، وقد يلحق بهما الثنائي رينير وبراهيم دياز، أما مارسليو ولوكا مودريتش فستترك لهما حرية الاختيار.

برشلونة وريال مدريد يدخلان السباق على سانشو

قالت صحيفة بيلد الألمانية أن برشلونة وريال مدريد تحركا من أجل الحصول على توقيع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند مع فتح سوق الانتقالات.

ويعد مانشستر يونايتد هو أقرب الأندية لضم اللاعب، لكن هناك اهتمام به أيضًا من تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان .

نيوكاسل يدخل السباق على يوفيتش

بحسب 90min، فإن نيوكاسل دخل السباق على ضم لوكا يوفيتش من ريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

خرجت تقارير في الفترة الماضية تشير إلى أن الملكي يريد الاستغناء عن مهاجمه على سبيل الإعارة وليس البيع، حيث أن صفقة انضمامه من فرانكفورت كلفت أكثر من 60 مليون يورو، وهو مبلغ من صعب استرداده في حالة بيعه بسبب تراجع مستواه هذا الموسم.

جدير بالذكر أن يوفيتش على قائمة اهتمامات آرسنال وميلان بالإضافة إلى وست هام .

مارسيلو يرغب في البقاء في ريال مدريد

أعرب النجم البرازيلي مارسيلو عن رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد رغم الأخبار التي ربطته بالنضمام ليوفنتوس في سوق الانتقالات.

وأشارت العديد من التقارير عن قرب مغادرة نجم السليساو العاصمة الإسبانية، لكنه قال أنه يعتقد أن هناك اتفاق بينه وبين الملكي بضرورة استمراره.

ميلان يبدأ التحرك من أجل يوفيتش

قال كلاوديو رايموندي الصحفي بميدياست أن ميلان بدأ التجهيز لصفقة انضمام لوكا يوفيتش من ريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

وبحسب ما نقله من ميلان نيوز، فإن عرض الروسونيري هو 35 مليون يورو بجانب إضافات، لكن الملكي يرغب في الحضول على 60 مليون يورو على الأقل أو إعارة اللاعب.