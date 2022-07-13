أخبار ريال مدريد: نجم تشيلسي يرفض "الملكي" .. وتغير في موقف أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 13 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022:

على الرغم من ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة الماضية، أكد ريس جيمس ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي أنه ملتزم بالاستمرار مع "البلوز" خلال السنوات القادمة.

وقال ريس جيمس لإذاعة "بي بي سي" عن ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد: "أود أن أفكر في مستقبلي مع تشيلسي لقد نشأت كمشجع للبلوز وصنعت اسمي مع النادي".

وأضاف: "أنا مشجع لتشيلسي هذا هو النادي الذي دعمته دائمًا وأنا ألعب مع فريقي المفضل الآن وأستمتع بذلك". (طالع التفاصيل)

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد مستعد للدخول في مفاوضات جديدة مع بلد الوليد من أجل إعارة البرازيلي رينيير جيسوس.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد يخطط لقبول الجلوس على طاولة المفاوضات مع بلد الوليد، خاصة وأن النادي الملكي يرغب في إعارة البرازيلي الشاب، في محاولة أخيرة لظهور إمكانياته.

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن نادي ريال سوسييداد سيقدم عرضًا جديدًا للتعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو جتاح ريال مدريد.

وحسب التقرير فإن ريال سوسييداد سيكثف جهوده للتعاقد مع الياباني صاحب الواحد وعشرين عامًا.

ويأمل ريال سوسييداد أن يتعاقد مع كوبو في صفقة دائمة، على الرغم من تمسك ريال مدريد بخدماته ورغبته في إعارة اللاعب فقط.

حسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن ماركو أسينسيو مستعد للاستمرار مع ريال مدريد خلال منافسات موسم 2022-23، على الرغم من انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

وارتبط أسينسيو خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى عدد من الأندية، وعلى رأسها ليفربول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وحسب التقرير، فإن فكرة الاستمرار مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل تروق للإسباني الدولي، الذي يريد القتال على مركزه مع النادي الملكي.