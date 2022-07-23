أخبار ريال مدريد: ميليتاو يقترب من التجديد واستمرار سيبايوس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 23 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 23 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 23 يوليو 2022:

ريال مدريد يقترب من الإعلان عن تجديد عقده مع ميليتاو

داني سيبايوس يقترب من الاستمرار مع ريال مدريد

نصيحة تُبعد بيلينجهام عن ريال مدريد

كاسيميرو يفتح الباب أمام نيمار للانضمام إلى ريال مدريد

ريال مدريد يقترب من الإعلان عن تجديد عقده مع ميليتاو

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب ريال مدريد، من تجديد عقد مدافع إيدير ميليتاو، خلال الفترة المقبلة، لمدة ثلاثة مواسم إضافية.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن ريال مدريد، ينوي تجديد عقد اللاعب البرازيلي حتى عام 2028، كما سترفع الإدارة راتبه السنوي إلى 7 مليون يورو.

داني سيبايوس يقترب من الاستمرار مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، من الاستمرار مع فريقه وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط سيبايوس بالرحيل عن صفوف الميرينجي والانضمام إلى صفوف ريال بيتيس، وكانت إدارة ريال مدريد قد طلبت الحصول على 12 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، إلا أنه وبحسب الصحافة الإسبانية فإن بيتيس لن يتمكن من تحمل تكاليف الصفقة فتتعطل ويستمر سيبايوس مع الميرينجي.

نصيحة تُبعد بيلينجهام عن ريال مدريد

وجه أليكس ماكليتش، مدرب أستون فيلا السابق، نصيحة لجود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند، والذي أظهر ريال مدريد رغبة في التعاقد معه.

ويري مدرب أستون فيلا السابق، بحسب تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن بيلينجهام، ينبغي عليه أنه يشارك مع فريق في الدوري الإنجليزي، وليس ريال مدريد أو دورتموند.

كاسيميرو يفتح الباب أمام نيمار للانضمام إلى ريال مدريد

فتح كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، الباب لمواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان، من أجل الانضمام إلى الميرينجي إن أراد الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "نيمار لاعب رائع ويمكنه اللعب في أي فريق في العالم، وإذا لم يكن باريس سان جيرمان يريده، فريال مدريد يريده".