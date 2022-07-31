أخبار ريال مدريد: ميلان يؤجل تحركه لضم أسينسيو .. وفيرنر معروض على "الملكي"

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 31 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 31 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 31 يوليو 2022:

صحيفة "El Desmarque" الإسبانية أكدت أن ميلان الإيطالي يفكر في تأجيل التحرك للتعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد حتى صيف 2023.

السبب في ذلك يرجع إلى أن ميلان لا يمكنه دفع قيمة أسينسيو والمقدرة بحوالي 35 مليون يورو، والتي يرغب ريال مدريد في الحصول عليها في الصيف الحالي.

وبذلك فإن ميلان يريد الانتظار حتى صيف 2023، عند انتهاء عقد أسينسيو مع ريال مدريد، والتعاقد مع الإسباني الدولي في صفقة انتقال حر.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع جوناثان بوركارد مهاجم نادي ماينز الألماني.

ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات المهاجم الألماني الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، وسيتحرك للتعاقد معه في حالة رحيل ماريانو دياز وبورخا مايورال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن نادي أتلتيكو مدريد مستعد لمنافسة ريال مدريد على توقيع الإسباني الشاب إيكر برافو مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

وحسب التقرير، فإن أتلتيكو مدريد لن يتراجع في سباق التعاقد مع خريج أكاديمية "لا ماسيا"، وسيحاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل ريال مدريد.

برنامج "EL Larguero" الإسباني كشفت أن الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي معروض على ريال مدريد.

وارتبط فيرنر بالرحيل عن تشيلسي بعد موسمين مخيبين للآمال في "ستامفورد بريدج".

لكن التقرير كشف أن فيرنر يجب أن يقبل الجلوس على مقاعد البدلاء، إذا ما انتقل إلى ريال مدريد.