أخبار ريال مدريد: ميلان يقترب من يوفيتش.. وترقب من أجل بنزيما

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 5 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021:

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن نادي ميلان واثق من إتمام صفقة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

ميلان يريد تقوية خط هجومه في يناير المقبل، ويرى أن التعاقد مع يوفيتش كفيل بذلك.

ويعلم ميلان جيدًا الصعوبات التي يعيشها يوفيتش في ريال مدريد في ظل عدم مشاركته بانتظام، رغم تألقه أمام ريال سوسييداد في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

أثار كريم أديمي مهاجم سالزبورج النمساوي عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرضه إلى سالزبورج، بعد أن رفض النادي النمساوي عرضًا من بوروسيا دورتموند للحصول على اللاعب مقابل 35 مليون يورو.

وتشير الصحيفة إلى أن سالزبورج يريد الحصول على 50 مليون يورو مقابل السماح برحيل المهاجم الألماني الشاب.

اقترب رينيير جيسوس لاعب ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني من فسخ تعاقده في ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

ويأمل رينيير أن يعيد إطلاق مسيرته بالعودة إلى ريال مدريد، والعمل من جديد على التحسن مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو.

لكن صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن هناك ثلاثة أندية ترغب في الحصول على خدمات البرازيلي الشاب.

وأكدت الصحيفة أن أندية إسبانيول وخيتافي إلى جانب نيوكاسل الإنجليزي، مهتمة بالحصول على خدمات رينيير.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد ينتظر التعرف على نتيجة الفحوصات التي سيجريها كريم بنزيما مهاجم الفريق، بعد إصابته أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

وكشفت الصحيفة أن بنزيما سيخضع لفحوصات بالرنين المغناطيسي يوم الإثنين، للتعرف على مدة غيابه عن الملاعب.

ومن المؤكد أن يغيب بنزيما عن مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا، لكن يأمل النادي أن يعود الفرنسي إلى الفريق قبل مواجهة أتلتيكو مدريد مساء الأحد في الدوري الإسباني.