أخبار ريال مدريد: منافس جديد على بيلينجهام .. وبرشلونة يريد أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022:

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت أن نادي مانشستر يونايتد قرر دخول صراع التعاقد مع جود بيلينجهام نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2023.

بيلينجهام يعد هدفًا أيضًا من أهداف ريال مدريد في صيف 2023، كما أن نادي ليفربول مهتم هو الآخر بالحصول على خدمات نجم الوسط الإنجليزي الشاب.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يواصل مراقبة الأرجنتيني إنزو فرنانديز، الذي انتقل إلى بنفيكا البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

لاعب الوسط انتقل إلى بنفيكا في الصيف الماضي مقابل 12 مليون يورو فقط قادمًا من ريفر بليت الأرجنتيني.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ليفربول قام بمحاولة جريئة للغاية في آخر يومين من فترة الانتقالات للتعاقد مع فالفيردي، وقدم عرضًا مذهلًا لريال مدريد من أجل إتمام الصفقة.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد تلقى عرضًا من ليفربول بقيمة 100 مليون يورو من أجل بيع فالفيردي، لكن النادي الملكي رفض العرض على الفور. (طالع التفاصيل)

الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إندا تحدث عن مستقبل ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، في برنامج "El Chiringuito" الشهير.

الصحفي أكد أن برشلونة يعد من بين أبرز الأندية المهتمة بخدمات أسينسيو في الوقت الحالي، وأن النادي الكتالوني سيحاول ضمه إذا ما انتهى عقده مع ريال مدريد.