أخبار ريال مدريد: منافسة مع برشلونة وتباين موقف هازارد بسبب أنشيلوتي!

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 22 ديسمبر 2021

ريال مدريد مهتم بنجم الدوري الفرنسي

أنشيلوتي يلمح لبقاء هازارد

بوروسيا دورتموند يُنهي إعارة رينيير

هازارد مقابل دي ليخت.. عرض مغري من ريال مدريد

ريال مدريد مهتم بنجم الدوري الفرنسي

دخل نجم ليل جوناثان ديفيد على قائمة اهتمامات ريال مدريد للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وبناء على رغبة واضحة من المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن صاحب الـ21 قرر بالفعل مغادرة ليل في الميركاتو الصيفي المقبل، لذلك فمهمة الملكي تبدو سهلة، وإن كان سيجد منافسة قوية من أندية إنجليزية على ضم المهاجم الشاب وكذلك برشلونة.

أنشيلوتي يُلمح لبقاء هازارد

بعد شائعات كثيرة سارت عن إمكانية مغادرة إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد هذا الشتاء، ألمح كارلو أنشيلوتي إلى استمراره بصورة طبيعية.

المدرب الإيطالي بعد مباراة أتلتيك بيلباو التي شارك فيها هازارد لمدة 85 دقيقة أثنى كثيرًا على ما قدمه البلجيكي واعتبره قد "عاد" أخيرًا لمستواه.

بوروسيا دورتموند يُنهي إعارة رينيير

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بوروسيا دورتموند قد قرر إنهاء إعارة رينيير جيسوس في يناير المقبل وإعادته إلى ريال مدريد.

النادي الملكي يتفهم قرار الألمان خصوصًا وأن اللاعب لم يظهر بالأداء المأمول منه، والآن يعمل على إيجاد وجهة جديدة لنجمه البرازيلي الشاب في الدوري الإسباني.

هازارد مقابل دي ليخت.. عرض مغري من ريال مدريد

أشارت شبكة كالتشيو ميركاتو إلى أن ريال مدريد قد وجد طريقة للتعاقد مع ماتيس دي ليخت سواء هذا الشتاء أو الصيف المقبل.

الوضع الاقتصادي الصعب يمنع الريال من تلبية طلبات يوفنتوس، لذلك فالفكرة الآن هي المبادلة، إذ يصل إيدين هازارد لليوفي مقابل المدافع الهولندي للملكي.