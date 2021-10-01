تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 1 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بتعاقدات في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 جاء دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021:

هالاند يريد اللعب في ريال مدريد

أكدت صحيفة "آس" على أن ريال مدريد هو الخيار المفضل لإرلينج هالاند عن مغادرته لبوروسيا دورتموند الصيف المقبل.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود اتفاق بين مينو رايولا وإدارة دورتموند على تسهيل خروج اللاعب في الصيف المقبل مقابل عدم ضغطه للخروج في الصيف المنقضي.

ريال مدريد يعاني بسبب الإصابات

سيغيب فيرلاند ميندي عن مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول، لينضم إلى الثنائي داني كارباخال وجاريث بيل.

في الوقت نفسه، يسجل توني كروس عودته مرة أخرى إلى الملاعب، مع تحديد نوفمبر لعودة الثنائي بيل وكارباخال.

ريال مدريد يريد ضم كافاني

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يخطط لمحاولة التعاقد مع إدينسون كافاني على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

كافاني الآن بديل لكريسيتانو رونالدو ولا يعجبه الوضع، في الوقت نفسه الريال يسعى لحل مضمون قصير الأجل لأزمة المهاجم الصريح.

آرسنال سيحاول مجددًا التعاقد مع أسينسيو

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بنية آرسنال التقدم بعرض ضخم جديد في الميركاتو الشتوي المقبل للحصول على توقيع ماركو أسينسيو.

ورفض ريال مدريد من قبل 40 مليون يورو لأجل أسينسيو من الجانرز في الصيف، لكن الآن الأمور ستكون مختلفة كثيرًا.