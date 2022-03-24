أخبار ريال مدريد: محاولة لضم بيلينجهام .. وتفكير في توخيل

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 24 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 24 مارس 2022:

الصحفي الإسباني رامون ألفاريز أكد أن ريال مدريد بدأ المحادثات مع بوروسيا دورتموند الألماني من أجل التعاقد مع الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام.

الصحفي الإسباني أكد أن لاعب الوسط الإنجليزي أصبح هدفًا رئيسيًا لنادي ريال مدريد في الصيف المقبل.

وتواصل ريال مدريد مع دورتموند لمعرفة طلباته إذا قرر التخلي عن خدمات أحد أبرز اللاعبين الشباب في العالم حاليًا.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض مُحسن إلى النرويجي إرلينج هالاند، بعد أن واجه منافسة من مانشستر سيتي الإنجليزي على توقيع اللاعب.

ريال مدريد لن يدفع نفس العرض السخي المقدم من مانشستر سيتي، لكنه يأمل أن يكون العرض الجديد كافيًا لإقناع هالاند بالانتقال من بوروسيا دورتموند إلى "سانتياجو برنابيو".

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن نيوكاسل يونايتد سيحاول تقديم عرض قوي للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.

ومن المرجح أن يرحل بوجبا عن مانشستر يونايتد في الصيف المقبل حيث سيصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم الحالي.

ويثير بوجبا اهتمام عدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد، ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد وضع الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي في خططه إذا ما قرر إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي مطالب بحصد لقب الدوري الإسباني إذا ما أراد الاحتفاظ بمنصبه، ويبدو أن إدارة النادي الملكي تستعد للأسوأ بالفعل، وبدأت تضع قائمة مرشحين لخلافة الإيطالي.