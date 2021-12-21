أخبار ريال مدريد: مبابي يؤجل قراره.. وطفل هازارد يجبره على الاستمرار

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن كيليان مبابي قرر الانتظار وتأجيل إعلان القرار النهائي بشأن مستقبله.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مبابي لن يعلن بشكل قاطع مستقبله إلا بعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يصل مبابي إلى ريال مدريد في الصيف المقبل كلاعب حر، لكنه يخشى أن الإعلان عن مستقبله قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا قد يجعله موقفه في النادي الباريسي معقدًا.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد لاستكشاف إمكانية عقد صفقة تبادلية مع نادي إشبيلية تفيد الطرفين.

ويريد ريال مدريد ضم المدافع الفرنسي الدولي جول كوندي من إشبيلية، وفي المقابل يريد النادي الأندلسي الحصول على خدمات ماريانو من النادي الملكي

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد لا يريد الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل، في ظل انتظاره لمولود جديد.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن هازارد يريد الرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية، مع عدم تمكنه من الوصول إلى أعلى مستوياته منذ انتقاله إلى النادي الملكي في صيف 2019.

لكن يبدو أن هازارد لن يرحل عن ريال مدريد حيث ينتظر مولودًا جديدًا، ولا يريد أن يتسبب في أي إزعاج لعائلته خلال هذه الفترة الحرجة.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس ظهير نادي إنتر الإيطالي.

الهولندي الدولي انتقل إلى إنتر من أيندهوفن في الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو، وقدم أداء مبهرًا خلال الفترة الأولى له في "سان سيرو".

ويراقب ريال مدريد تطور دومفريس حيث يأمل كارلو أنشيلوتي أن يحسن خط دفاعه في يناير.