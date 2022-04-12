أخبار ريال مدريد: مبابي يُبعد مودريتش .. وبايرن يدخل سباق راشفورد

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022:

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش قد يرحل عن ريال مدريد بحلول الصيف القادم دون أن يجدد تعاقده.

جاء هذا بحسب ما ذكر جيان لوكا دي مارزيو، صحفي الانتقالات الموثوق، والذي أكد أن النادي لم يتفق مع مودريتش حتى الآن على التجديد. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي إشبيلية حدد بالفعل طلباته المادية للتخلي عن خدمات نجمه الفرنسي جول كوندي.

ويثير كوندي اهتمام ريال مدريد إلى جانب الثنائي الإنجليزي تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وقرر إشبيلية تقليل طلباته المالية للتخلي عن كوندي، ويطلب النادي الأندلسي حاليًا 65 مليون يورو للسماح برحيل مدافعه.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي قرر الحصول على 30 مليون يورو مقابل السماح برحيل نجمه البلجيكي يوري تيليمانس.

وقرر ليستر سيتي تخفيض مطالبه المادية للتخلي عن تيليمانس، حيث يبدو أن البلجيكي الدولي يرفض التوقيع على عقد جديد مع "الثعالب".

هذه الأخبار تثير بالطبع اهتمام ريال مدريد الذي يراقب تيليمانس عن كثب، لكن النادي الملكي ليس وحده مع اهتمام آرسنال وليفربول بنجم الوسط البلجيكي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن بايرن ميونخ قرر منافسة ريال مدريد وآرسنال في الحصول على توقيع ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن بايرن ميونخ قرر فجأة دخول سباق التعاقد مع راشفورد، خاصة وأن الدولي الإنجليزي محبط من الأجواء حاليًا في "أولد ترافورد".